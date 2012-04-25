Берлусконі був жертвою мафії

На думку суддів, Берлусконі, який був у той час підприємцем, перебував у "становищі жертви" і мусив платити, щоб убезпечити себе і свою сім'ю.

Колишнійпрем'єр-міністрІталіїСільвіоБерлусконів1970-1980-хрокахвиплачувавсицилійськіймафіїзначнісумигрошей, говоритьсявдокументі,опублікованому увівторокКасаційнимсудомІталії.



ПосередникомміжБерлусконіі "Козаностра"був одинз найближчихі давніхдрузівекс-прем'єра,сенаторвід партії"Народсвободи"МарчеллоДелл'Утрі, якийпідозрюєтьсяслідчимиорганамиІталіївпособництвімафії.



Оприлюдненасудомінформаціяпідтверджуєчуткипро те, що Берлусконів 80-хрокахвиплачувавданинуватажковісицилійськоїоргзлочинностіСтефаноБонтатезасвоюпідприємницькудіяльністьнаСицилії, зазначаєРІА "Новости".Останнійразпро цевтравні 2011року насудовомузасіданнівПалерморозповідав одинз колишніхватажків "КозаНостра"засудженийДжованніБруска.

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