Медведєв сказав, що його з Путіним пов'язує не лише політика, але й дещо інше

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Д.Медведєв сказав сьогодні в інтерв`ю російським телеканалам.

«Ті рішення, які були озвучені у вересні, вони підтверджені політичною практикою, а вона, як відомо, - критерій істини. Ми це придумали не заради того, щоб зігрітися, а для того, щоб отримати конкретний політичний результат. І ми його отримали», - сказав Д.Медведєв.

Президент зазначив, що його рішення відмовитися балотуватися вдруге виявилося виправданим. «Ця конструкція витримала перевірку на міцність», - сказав Д.Медведєв.

Він також вважає некоректним журналістське порівняння про те, що він і В.Путін обмінюються постами Президента і прем`єр-міністра. «Ми не обмінюємося постами. Я розумію, що для цілей політології й журналістики - це нормальна конструкція. Але для того, щоб чимось обмінятися, потрібно спочатку це одержати», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, пост Президента В.Путін «завоював у боротьбі й одержав вельми вагому підтримку людей». На думку Д.Медведєва, якби виборці відмовили В.Путіну в довірі, то «ні про яку рокіровку, як ви говорите, мови б не могло бути».

Крім того, він упевнений, що продовжить працювати з В.Путіним тривалий час. «Ми певні перспективи назвали. Тому, мені здається, що всім час розслабитися. Це все надовго», - сказав Д.Медведєв.

«Я хочу сказати, що нас із Володимиром Путіним пов`язує не лише політична взаємодія, але й просто дружба людська двадцять років», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у ході першого етапу XII з`їзду партії «Єдина Росія» (23-24 вересня 2011 року) в попередньому порядку було оголошено про те, що «єдинороси» готові підтримати кандидатуру В.Путіна на президентських виборах.

Президент Росії Д.Медведєв, виступаючи на з`їзді, погодився очолити список партії на виборах до Держдуми РФ у грудні й запропонував В.Путіну балотуватися в Президенти РФ, заявивши, що сам піде працювати в уряд.

Пізніше В.Путін заявив, що домовився з Д.Медведєвим про своє повернення на посаду Президента ще чотири роки тому.

4 березня В.Путін переміг на виборах Президента РФ. 7 травня відбудеться інавгурація.