Євроконсерватори: важливо гарантувати фізичну безпеку Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі групи.

Голова делегації Європарламенту у зв’язках з Україною П.Коваль наголосив, що глибоко стурбований повідомленнями про застосування сили до Ю.Тимошенко.

“Це проливає негативне світло на методи, що використовуються українською пенітенціарною системою, що далека від європейських стандартів, яких прагне Україна”, - сказав депутат.

Він закликав українську владу провести медичне обстеження Ю.Тимошенко незалежним консиліумом. П.Коваль зазначив, що на сьогодні необхідно вирішити два важливих питання: допустити до Ю.Тимошенко лікарів, яким вона довіряє і які можуть надати достовірну інформацію про стан її здоров’я.

“Дуже важливо для української влади гарантувати фізичну безпеку колишнього прем’єр-міністра, особливо у зв’язку зі стурбованістю, яку останнім часом висловлює громадськість у країнах ЄС. Я чітко підкреслив цю позицію сьогодні співробітникам Генеральної прокуратури України”, - зазначив П.Коваль.

Він також закликав українську владу знайти шляхи вирішення ситуації, які були б прийнятними для всіх сторін та гарантувати фізичну безпеку інших ув’язнених.

“Більше того, я запропоную українській владі надати пояснення ситуації”, - додав П.Коваль.

У свою чергу, Ч.Теннок зазначив, що заява Ю.Тимошенко про побиття її співробітниками колонії є дуже серйозною. За словами депутата, українська влада має розслідувати ці звинувачення і покарати винних.