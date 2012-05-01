У Польщі не вірять, що Платіні "загальмує" Євро-2012 через ситуацію в Україні

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав у понеділок прес-секретар УЄФА Polska Юліуш Глуський, коментуючи інформацію німецької газети Sueddeutsche Zeitung.

«Це щось дуже теоретичне та гіпотетичне»,- сказав він.

Співрозмовник агентства зазначив, що немає впевненості у тому, що німецька газета точно процитувала представника Європейської футбольної федерації.

«Те, що хтось написав, не означає, що насправді хтось таке сказав», - зауважив речник.

Ю.Глуський сказав, що поки не може надати детальнішого коментаря, оскільки йому ще не вдалося з’ясувати деталі цієї справи.

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Як повідомляв УНІАН, учора польські ЗМІ з посиланням на німецьку газету Sueddeutsche Zeitung повідомили про можливість перенесення цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, котрий має відбутися на початку літа в Україні та Польщі, через справу екс-глави українського уряду Юлію Тимошенко та останні вибухи у Дніпропетровську.

«Ми спостерігаємо за цим щодень. Мішель Платіні підходить до цього насправді серйозно. Якщо ситуація стане небезпечною, то чемпіонату не буде», - сказав М.Каллен.

Він зазначив, що європейська федерація не очікує переносу Євро 2012, але не виключає такої можливості.