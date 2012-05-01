У світі безробітних 202 мільйони людей

Згідно з підрахунками організації, з настанням глобальної фінансової кризи у 2008-2009 роках роботу втратили 50 млн людей, повідомляє ТСН.

У доповіді МОП підкреслюється, що в умовах, коли деяким країнам, у першу чергу в зоні євро, не вдається подолати труднощі, кількість безробітних буде лише зростати.

За даними Міжнародної організації праці, у 2011 році кількість безробітних становила 196 млн осіб.