МОЗ Болгарії почало вакцинацію вболівальників, що зібралися до України

Як заявили в керівництві відомства, цей захід пов'язаний з небезпекою виникнення в Україні епідемії кору, пише ГолосUA.

«Ні для кого не секрет, що кількість хворих на кір в цій колишній республіці СРСР зростає, - повідомила доктор медичних наук Ліляна Ілієва. - Ми ж, у свою чергу, хочемо лише «підстрахувати» болгарських уболівальників».

У МОЗ Болгарії підкреслюють також, що процедура вакцинації є добровільною, і вона ніяк не пов'язана з бажанням офіційної Софії «відговорити болгар від відвідування футбольного свята». У самий найближчий час по всій Болгарії відкриються сотні пунктів, включаючи пересувні, де всі бажаючі зможуть отримати щеплення «за пільговою ціною».

Нагадаємо, що раніше про необхідність вакцинації перед Євро-2012 заявили міністерства охорони здоров'я Норвегії, Швеції та Німеччини.