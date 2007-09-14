McLaren позбавлений очок і оштрафований на 100 млн. доларів

Світова рада з автоспорту ухвалила виключити команду McLaren з боротьби за Кубок конструкторів у чемпіонаті світу з "Формули-1" нинішнього року. Англійська стайня позбавлена всіх набраних очок і оштрафована на 100 мільйонів доларів за промислове шпигунство проти Ferrari, повідомляє сайт телекомпанії ITV.

Обговорення міри покарання McLaren 26 членами Світової ради тривало більше дев`яти годин. Врешті було ухвалено рішення про те, що команда з Вокінгу винна в отриманні незаконним шляхом секретної інформації, яка належить Ferrari.

У решті чотирьох гонках сезону McLaren не зможе заробити залікові очки в Кубку конструкторів. Крім того, в грудні команда зобов`язана буде подати на технічну експертизу FIA (Міжнародна федерація автоспорту) болід, розроблений до сезону 2008 року. Варто також зазначити, що штраф, накладений на McLaren, є найбільшим в історії автогонок.

Пілоти команди, Льюїс Гамільтон і Фернандо Алонсо, покарання не зазнали і зможуть продовжити боротьбу за перемогу в чемпіонаті світу. Нині англієць на три очки випереджає іспанця в загальному заліку (92 проти 89).

З урахуванням цього рішення, володарем Кубка конструкторів 2007 року фактично стала команда Ferrari, на рахунку якої 143 очки. У BMW-Sauber, що нині друга, 86 очок.

McLaren має право подати апеляцію.

Лента.ру