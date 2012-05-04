Від подвійного теракту в Махачкалі загинули не менше 12 осіб

За попередніми даними, кількість загиблих при подвійному теракті в Махачкалі зросла до 12 осіб.

"Дванадцять(осіб) загинули, знихтроєцивільних, троєспівробітниківМНС, рештаполіцейські.Даніпродовжуютьуточнюватися", -повідомивРІА "Новости"офіційнийпредставникМВСДагестану.РанішеджереловсиловихструктурахДагестануповідомилопро дев'ятьзагиблих і30поранених.



Першийвибухстався близько22.20мск, хвилинза десятьпролунавдругий.За попереднімиданими, біляпостаполіціїнавиїздіз МахачкаливбікСтавропольськогокраювибухнувавтомобіль зісмертником,аколиприбулаавтоцистерназ рятувальниками, пролунавдругий вибух.

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