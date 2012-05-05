Синод УГКЦ вперше збереться у Вінніпезі
12:15, 05 травня 2012Світ
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9-15 вересня у Вінніпезі (Канада) вперше відбудеться Синод єпископів Української греко-католицької церкви.
Синод буде присвячено 100-річчю прибуття єпископа Микити до Вінніпега
Синод буде присвячено 100-річчю прибуття першого греко-католицького єпископа владики Микити (Будки) до Вінніпега в середині грудня 1912 року, повідомляє офіційний сайт УГКЦ. М.Будка був єдиним єпископом для заробітчан зі Східної Європи у Канаді протягом 15 років.
Потім він повернувся в Україну, де служив ще 18 років до арешту радянською владою і помер у 1949 році.
У 2007 році Синод єпископів УГКЦ проходив у Філадельфії (США) з нагоди святкування 100-річчя прибуття до США першого греко-католицького єпископа.
У 2011 році єпископи провели Синод у місті Куритиба (Бразилія), де також проходив Патріарший собор монашества УГКЦ.
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