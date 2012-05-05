Синод УГКЦ вперше збереться у Вінніпезі

Синод буде присвячено 100-річчю прибуття першого греко-католицького єпископа владики Микити (Будки) до Вінніпега в середині грудня 1912 року, повідомляє офіційний сайт УГКЦ. М.Будка був єдиним єпископом для заробітчан зі Східної Європи у Канаді протягом 15 років.

Потім він повернувся в Україну, де служив ще 18 років до арешту радянською владою і помер у 1949 році.

У 2007 році Синод єпископів УГКЦ проходив у Філадельфії (США) з нагоди святкування 100-річчя прибуття до США першого греко-католицького єпископа.

У 2011 році єпископи провели Синод у місті Куритиба (Бразилія), де також проходив Патріарший собор монашества УГКЦ.