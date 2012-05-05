«Фукусіма-1» повністю зупиняється

Це повідомляє РІА «Новости».

Через шість годин після початку робіт, як очікується, реактор припинить виробництво електроенергії. Ще через три години буде зупинено сам реактор.

Після цього вперше за 38 років в Японії не залишиться жодного діючого реактора. У 1970 році на профілактику були одночасно зупинені обидва діючих на той час у країні реактори.

До аварії на АЕС "Фукусіма-1" після землетрусу в березні минулого року 54 атомні реактори майже на третину забезпечували потреби країни в електроенергії. Японські технології у цій сфері вважалися одними з найбезпечніших у світі.

З березня минулого року один за одним зупинялися на профілактичний огляд діючі реактори (згідно із законом, профілактика проводиться один раз на 13 місяців), а реактори, що завершили огляд, не змогли розпочати роботу.

Дотепер не працюють третій і четвертий реактори АЕС "Оої" у префектурі Фукуї, незважаючи на те, що їх огляд закінчено, вони пройшли необхідні стрес-тести і їх повторний запуск визнано урядом країни за необхідний.