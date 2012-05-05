Поновився суд над організаторами терактів 11 вересня

Як передає Бі-бі-сі, один з підсудних, Шейх Халід Мохаммед, постає перед суддями вже вдруге: перший процес над ним було припинено, коли до влади прийшов Барак Обама.

Новий президент мав намір змінити військові трибунали в Гуантанамо на цивільні суди, але ця ініціатива не пройшла через Конгрес.

Суд над Халідом Мохаммедом пройде за новими правилами, згідно яким, зокрема, суди не повинні керуватися доказами, добутими під тортурами.

Під тортури потрапляє і метод імітації утоплення, що раніше мав широке застосування співробітниками ЦРУ при допитах підозрюваних в тероризмі.