Поновився суд над організаторами терактів 11 вересня
19:32, 05 травня 2012Світ
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У військовому трибуналі на базі в Гуантанамо поновлюється суд над обвинуваченими в організації нападів 11 вересня на Сполучені Штати.
За організаторів терактів 11 вересня знову взялись
Як передає Бі-бі-сі, один з підсудних, Шейх Халід Мохаммед, постає перед суддями вже вдруге: перший процес над ним було припинено, коли до влади прийшов Барак Обама.
Новий президент мав намір змінити військові трибунали в Гуантанамо на цивільні суди, але ця ініціатива не пройшла через Конгрес.
Суд над Халідом Мохаммедом пройде за новими правилами, згідно яким, зокрема, суди не повинні керуватися доказами, добутими під тортурами.
Під тортури потрапляє і метод імітації утоплення, що раніше мав широке застосування співробітниками ЦРУ при допитах підозрюваних в тероризмі.
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