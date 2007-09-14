Ющенко підписав Указ про українсько-російське співробітництво
...зокрема, щодо розвитку договірно-правової бази
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ «Питання розвитку договірно-правової бази українсько-російського співробітництва».
Текст документу від 13 вересня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави сьогодні.
Як зазначається в Указі, “з метою подальшого розвитку українсько-російського співробітництва у галузях, що становлять взаємний інтерес, та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України” глава держави постановив:
Кабінету Міністрів України опрацювати у місячний строк перелік проектів українсько-російських міжнародних договорів, необхідних для забезпечення дальшої реалізації положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, та організувати в порядку, визначеному Законом України «Про міжнародні договори України», підготовку проектів таких двосторонніх міжнародних договорів.
Міністерству закордонних справ України - здійснити в установленому порядку заходи щодо започаткування переговорного процесу з російською стороною щодо укладення відповідних українсько-російських міжнародних договорів.