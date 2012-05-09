США занепокоєні масовими арештами в Москві

Державний департамент США стурбований діями російської поліції щодо мирних демонстрантів і закликає владу забезпечити свободу слова і зібрань.

ПредставникДерждепартаментуМаркТонерзаявив,що занепокоєнняСША стосуєтьсязатриманьпід часходиі мітингу6 травня,атакожподальшихакцій,повідомляєБі-бі-сі.



Водночас Держдептакожзасуджуєпорушення,вчинені"невеликою групоюпротестувальників" протиполіції.



"Мизакликаємовсі сторониутриматисявіднасильства інаполягаємона тому,щоб владаповажалиправонасвободузборів ісвободуслова", -зазначивТонер.



Акціїпротесту,відміченівеликою кількістюзатримань, почалисянапередодніінавгураціїВолодимираПутіна7 травня ітриваютьдосі.

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