Прем'єр-міністром Франції стане соціалист із судимістю

Олланд має намір оголосити ім'я майбутнього прем'єр-міністра в день інавгурації 15 травня. За даними ЗМІ, головним претендентом є Ейро, який очолює фракцію соціалістів у Національних зборах (нижній палаті парламенту). Конкуренцію йому може скласти перший секретар Соцпартії Мартін Обрі.



Ейро, як мер міста Нант, в 1997 році був засуджений до шести місяців умовно за фаворитизм. Його визнали винним у незаконному наданні держконтракту підприємству, директор якого вважався спонсором регіонального відділення Соцпартії.



Однак сам Ейро вважає, що його судимість "жодним чином не ставить під сумнів його особисту порядність", про що він повідомив в комюніке, яке надіслав агентству Франс Прес: "Ніколи навіть не йшлося про особисте збагачення або про фінансування політичної партії. Я як був чесною людиною, так і залишуся ", - цитує РІА "Новости".



Інший депутат-соціаліст Мішель Сапен, екс-міністр фінансів, який знову може очолити відомство в уряді Олланда, виправдав свого однопартійця: "Звичайно, це (судимість) жодним чином не впливає на вибір прем'єр-міністра Франсуа Олландом", - заявив він в ефірі телеканалу BFM TV.



За його словами, мер і депутат був засуджений "за суто технічне питання, питання процедури... Він не подав апеляцію, прийняв рішення суду, який засудив мера, а не Жан-Марка Ейро. Це було навіть не стільки засудження, скільки констатація незаконності процедури ", - сказав Сапен.



Сам Олланд з цього питання ще не висловлювався. Під час передвиборної кампанії він обіцяв, що в його команді не буде політиків з судимістю.