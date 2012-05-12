Азаров пояснив, чому йому подобаються соціалісти

Про це він заявив у ході спілкування з користувачами Facebook.

"Наша партія має угоду про співпрацю з багатьма партіями лівого спрямування. В Європейському парламенті ми співпрацюємо з групою соціалістів і соціал-демократів. Нам імпонують і підтримують наших опонентів представники народних партій, зокрема канцлер Німеччини Меркель. Природно, тому ми позитивно ставимося до перемоги лівих партій на європейських виборах", - сказав М.Азаров.

Прем'єр також зазначив, що йому імпонує програма новообраного Президента Франції Франсуа Олланда, оскільки, за словами М.Азарова, подібну програму розвитку економіки Україна реалізує вже два роки.

"На прикладі Греції видно, що ті рецепти, які застосовуються представниками народних партій, призводять до економічного краху. ВВП Греції за минулий рік зменшився на 20%. Гірший результат важко собі уявити. Не так добре йдуть справи і в Іспанії, Італії та інших країнах, які йдуть шляхом, запропонованим Меркель. У цих країнах скрізь спад економіки, зростання безробіття, боргові проблеми й відсутність всяких перспектив. Те ж саме загрожувало б і Франції, оскільки в першому кварталі намітилася рецесія французької економіки", - зазначив М.Азаров.

На його думку, рецесія європейської економіки - це велика загроза й для України.

"Тому абсолютно природне бажання Ф.Олланда змінити цю згубну для країни політику, а оскільки Євросоюз зв'язаний ще й єдиною валютою, то й змінити економічну політику в рамках всього Євросоюзу. Тому ми з цікавістю стежимо за тим, наскільки майбутньому Президенту Франції вдасться змінити цю економічну політику", - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у другому турі президентських виборів у Франції 6 травня перемогу здобув представник Соціалістичної партії Ф.Олланд, який набрав 51,62% голосів виборців.