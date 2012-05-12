Депутат Держдуми: сьогодні справа Тимошенко є, а завтра її не буде

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова комітету Держдуми Росії у справах СНД і зв'язків із співвітчизниками Леонід Слуцький сказав на прес-конференції в Москві.

«Україні, м'яко кажучи, у зв'язку з цим досьє (справою Ю.Тимошенко - УНІАН) доводиться не солодко, проте користуватися для того, щоб підштовхнути Україну в інший бік (до Митного союзу і Євразійського економічного союзу. - УНІАН), було б не зовсім правильно», - сказав Л.Слуцький.

«Сьогодні справа Ю.Тимошенко є, а завтра, я хотів би на це дуже сподіватися, сам привід для цього почне відходити, і з цим почне йти в пісок напруга, що існує між Євросоюзом і Києвом. Коли так, то якщо вважати це чинником зближення з нами, то цей чинник почне слабшати», - додав він.

Депутат Держдуми РФ переконаний, що країнам «трійки» з Україною на всіх рівнях треба говорити про економіку, уніфікацію тих регламентів, розвивати значущі для обох країн програми – «Дніпро», Ан-70 та інші, які нині через різні причини гальмуються.

За його словами, експерти в Києві повинні прорахувати всі аспекти, пов'язані з Митним союзом. Тому що наразі тільки політики говорять про те, що Україні це не вигідно, зазначив він.

Л.Слуцький наголосив, що наразі ніхто в керівництві України не говорить про те, що розвивати зв'язки з Росією недоцільно.

«Сьогодні запитайте Віктора Януковича або Льовочкіна, Азарова, або Хорошковського, якого вважають ідеологом ЄС-центричного руху в Києві. Всі скажуть, що потрібна Росія, разом з Європейським Союзом», - сказав російський депутат.

За його словами, Україні потрібно знайти баланс між ЄС і Росією.

«Цей баланс у Києві ніяк не прорахують», - сказав він і додав, що Україна сама повинна прорахувати всі плюси руху до Митного союзу і Європейського Союзу.

Він зазначив, що треба дочекатися осінніх виборів до Верховної Ради.