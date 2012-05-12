Путін зняв головнокомандувача ВМФ за неслухняність

Причиною відставки адмірала Володимира Висоцького з посади головнокомандувача Військово-морським флотом Росії стало ігнорування вказівки Генштабу та Міноборони.

ВідадміралавимагалиперевестиголовнийштабВМФз МосквидоСанкт-Петербурга, повідомивРІА"Новости"всуботувисокопоставленийпредставникГенштабу.



ВисоцькийвідстороненийвідпосадиуказомпрезидентаРФ.



"Висоцькийне переїхавдо Санкт-Петербурга.Цеголовнапричинайоговідставки", -сказавспіврозмовникагентства.



Вінвизнав, що твердапозиціяадміралагіднаповаги,однакновомукомандувачу(тимжеуказомПутінановимголовкомомВМФРФпризначений віце-адміралВікторЧирков) перевестиштабуПетербургвсеоднодоведеться.



СамВисоцький,за словами джерела, невиступавпринциповопроти переведенняштабу, "аленаполягавнатому, щобпереїзд бувграмотним,неквапливимі продуманим, напідготовлений грунт, а непростовбудинокАдміралтейства,дезробиликосметичнийремонті повісилитабличку "ГоловнокомандувачВМФРФ ", ​​-сказавспіврозмовникагентства.

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