Путін зняв головнокомандувача ВМФ за неслухняність
Причиною відставки адмірала Володимира Висоцького з посади головнокомандувача Військово-морським флотом Росії стало ігнорування вказівки Генштабу та Міноборони.
ВідадміралавимагалиперевестиголовнийштабВМФз МосквидоСанкт-Петербурга, повідомивРІА"Новости"всуботувисокопоставленийпредставникГенштабу.
ВисоцькийвідстороненийвідпосадиуказомпрезидентаРФ.
"Висоцькийне переїхавдо Санкт-Петербурга.Цеголовнапричинайоговідставки", -сказавспіврозмовникагентства.
Вінвизнав, що твердапозиціяадміралагіднаповаги,однакновомукомандувачу(тимжеуказомПутінановимголовкомомВМФРФпризначений віце-адміралВікторЧирков) перевестиштабуПетербургвсеоднодоведеться.
СамВисоцький,за словами джерела, невиступавпринциповопроти переведенняштабу, "аленаполягавнатому, щобпереїзд бувграмотним,неквапливимі продуманим, напідготовлений грунт, а непростовбудинокАдміралтейства,дезробиликосметичнийремонті повісилитабличку "ГоловнокомандувачВМФРФ ", -сказавспіврозмовникагентства.