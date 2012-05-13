Чотири українські нелегалки займалися в Польші полуницею

Як повідомила УНІАН прес-служба SG, двоє українок не мали підписаних договорів про виконання роботи на польського працедавця, як це вимагає законодавство, а ще дві мали оформлені заявки на працевлаштування від іншої фірми, ніж на яку вони фактично працювали.

Українки працювали у приватній компанії, яка займалася вирощуванням та продажем полуниці.

Громадянки України, згідно з чинним законодавством, будуть змушені залишити територію Польщі, а їх працедавець за порушення правил працевлаштування іноземців заплатить штраф у розмірі щонайменше тисячу доларів.

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Як повідомляв УНІАН, польська прикордонна служба з половини 2007 року, відколи у Польщі діє спрощена система працевлаштування для громадян України, до 2012 року за роботу без відповідних документів затримала близько 2,2 тисячі українців із близько 750 тисяч, які отримали такі заявки.

Довідка УНІАН. Громадяни України можуть працювати у Польщі без офіційного дозволу, котрий є необхідним документом для легальної роботи у Польщі, з 20 липня 2007 року за умови реєстрації польським працедавцем відповідної заявки на роботу.

Водночас за цією спрощеною системою українці можуть працювати у Польщі не довше, ніж 6 місяців в році, та зобов'язані працювати на того самого працедавця, котрий оформив для них заявку.

За спрощеною системою можуть працювати також громадяни Білорусі, Росії, Грузії та Молдови, але понад 90% з усіх заявок польські працедавці реєструють для українців.