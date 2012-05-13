ЗМІ: Березовський шість років утримував британського принца

Британський принц Майкл Кентський одержав від опального російського олігарха Бориса Березовського щонайменше 320 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це, як повідомляє в неділю The Sunday Times, свідчать документи Високого суду Великобританії.

За 6 років, з 2002 по 2008 роки, якийсь фонд, контрольований Б.Березовським, 56 разів виплачував принцові Майклу суми від 5 до 15 тисяч фунтів стерлінгів. Ці гроші були переведені через офшори в компанію, якою володіє особистий секретар принца, констатує видання.

Одержані гроші член королівської сім`ї міг витрачати на утримання своїх апартаментів в Кенсінгтонському палаці або на виплати обслуговуючому персоналу в своєму офісі, зазначає The Sunday Times.

Сам Б.Березовській заявив, що ці гроші мали допомогти принцові, який регулярно потерпає від фінансових проблем. Крім опального олігарха, фінансову допомогу своєму двоюрідному братові надавала британська королева Єлизавета II. Вона погодилася платити 100 тисяч фунтів орендної плати в рік, щоб на утримання принца Майкла не йшли гроші платників податків.

Адвокат Б.Березовського Марк Гастінгс запевнив, що росіянин ніколи не одержував ніяких привілеїв або послуг через свою дружбу з принцом Майклом.

Принц Майкл Кентський є онучатим племінником російського імператора Миколи II. Він володіє російською мовою, регулярно приїжджає до Росії і допомагає добродійному фонду, що підтримує російську культуру і освіту.

У квітні 2012 року Б.Березовський оголосив про заснування «Руху Воскресіння». У своїх тезах він запропонував зробити Росію монархією і посадити на трон британського принца Гаррі.