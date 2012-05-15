Кортеж Олланда дорогою на інавгурацію пропускав пішоходів

Як повідомляє РІА «Новости»,кортеж Ф.Олланда прибув до Єлісейського палацу близько 10-ї години ранку (11.00 за київським часом). По дорозі з XV округу Парижа, де проживав Ф.Олланд, його машина, незважаючи на значний супровід, кілька разів зупинялася на червоне світло світлофорів, пропускаючи пішоходів.

Біля будівлі офіційної резиденції глави держави Ф.Олланда зустрічали перехожі і численні прихильники Ніколя Саркозі, які прийшли попрощатися з президентом, що йде, і скандували "Спасибі, Ніколя!".

Червоною доріжкою Ф.Олланд перетнув парадний двір Єлісейського палацу, біля сходів перед входом до будівлі його зустрів Н.Саркозі. Після короткого рукостискання вони пішли до кабінету, де президент, що йде, має передати своєму наступнику "ядерні коди" і поточні справи.

Потім Н.Саркозі залишить Єлісейський палац, а Ф.Олланд попрямує до залу для урочистостей, де у присутності гостей його буде офіційно проголошено Президентом Французької Республіки.