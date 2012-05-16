Принц Данії Фредерік з княжною Мері збираються в Україну на Євро-2012

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на агентство Ritzau.

"Королівський двір дослухається зазвичай до рекомендацій уряду, який на даному етапі не планує бойкотувати Євро-2012 в Україні, тому княжа пара братиме участь в турнірі, як і планувала", - сказала прес-секретар королівського двору Лене Баллебі.

Сам принц Фредерік ще у березні цього року повідомив, що 17 червня планує поїхати на матч Данії з Німеччиною до Львова разом зі своєю дружиною, княжною Мері.

Команда Данії гратиме в Україні ще два матчі: 9 червня у Харкові та 13 червня з Португалією у Львові.

Данське агентство також цитує міністра культури і спорту Данії Уффе Елбаека, котрий запевнив, що наступник королівського престолу не буде бойкотувати матчі Євро в Україні через справу екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

"Незважаючи на політичну ситуацію, наш принц поїде до співгосподаря Євро-2012, якого атакують та критикують", - відзначило агентство.

Польські ЗМІ зазначають, що 43-річний принц Фредерік багато років цікавиться спортом та активно ним займається.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ Європейського Союзу на засіданні 14 травня не ухвалила жодного рішення про бойкот матчів Євро-2012 в Україні через справу Ю.Тимошенко, а представники співорганізатора заходу - Польщі - заявили, що про нього навіть не йшлося під час цієї зустрічі.

Данія не входить в число 27 держав, що об'єднані у Євросоюз.