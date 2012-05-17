У Брюсселі відбувся прийом на честь сесії єврейського парламенту

У Брюссель на сесію приїхали 120 депутатів Європейського єврейського парламенту (EJP) з 52 країн світу, повідомляє mignews.com.ua.

Парламент створений за ініціативою Європейського єврейського союзу (EJU), очолюваного Ігорем Коломойським.

Сесію відвідали глава парламентської більшості ізраїльського Кнесету Зеєв Елькін, провідні вчені-економісти Сорбонни та інших престижних університетів Європи, євродепутати, міністри європейських країн, посол мусульманського Бахрейну, президент Фландрії Кріс Пеетерс.

Європейський єврейський парламент (EJP) був створений в лютому 2012 року. Нинішнє пленарне засідання EJP викликало величезний інтерес у європейських парламентаріїв. Про це свідчить той факт, що в середу на спільному засіданні в Європарламенті виступили лідери багатьох держав, провідні політичні діячі країн Європи, члени Європарламенту.