США підготували для Ірану супербомбу вагою 14 тонн

Для удару по ядерних об`єктах в Ірані у США є найпотужніша бомба вагою в 14 тонн, яка здатна вражати цілі, розташовані глибоко під землею, і щодо цих характеристик перевищує щойно випробувану в Росії вакуумну бомбу.

З такою заявою виступив в ефірі телекомпанії "Фокс" голова експертної ради при неурядовому Комітеті з політики щодо Ірану (Iran Policy Committee), колишній заступник керівника штабу ВПС США, генерал-лейтенант у відставці Томас Макінерні.

"У нас є нова масивна бомба проникаючої дії вагою в 30 тисяч фунтів (14 тонн), яка по-справжньому здатна пробивати", - заявив генерал.

"Російську... було скинуто з літака, що підняв її, - це не бомба проникаючої дії. А в нас є проникаюча бомба - я не можу сказати вам на яку глибину вона може пробити, але у Ахмадінеджада в Ірані немає нічого, що ми не змогли б пробити", - сказав він.

Макінерні, коментуючи поширену напередодні телекомпанією "Фокс" інформацію про початок обговорення в коридорах влади у Вашингтоні сценаріїв військового удару по Ірану, заявив, що після рішення Німеччини відмовитися від подальших антиіранських санкцій у США "більше немає вибору".

"Вони (німці) примусили нас перейти до військового варіанту", - заявив відставний генерал.

Виклавши кілька вірогідних сценаріїв силових дій США проти Ірану, генерал повідомив, що на його думку, найкраща була б масована повітряна кампанія бомбардування.

За його словами, таке бомбардування "почнуть від 65 до 70 літаків, побудованих за технологією "стелс", а також 400 звичайних літаків".

"Ця повітряна кампанія тривалістю 48 годин для враження 2,5 тисяч цілей і знищення їх (іранських) ядерних об`єктів, об`єктів протиповітряної оборони, їх військово-повітряних сил, їх військово-морських сил, їх ракет "Шахаб-3", призначених для удару у відповідь, і, нарешті, їх командування та управління - і хай після цього іранський народ бере країну назад в свої руки", - заявив генерал-лейтенант у відставці, додавши: "Це просто!".

Макінерні - відома фігура в консервативних кругах Вашингтона і очолює експертну раду.

РІА "Новости"