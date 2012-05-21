Пакистан «відрізали» від Twitter

Влада Пакистану повідомила, що на території країни перекривається доступ до сервісу мікроблогів Twitter у зв`язку з тим, що керівництво сайту відмовляється прибрати з його сторінок матеріали, які в Ісламабаді розцінюють як образливі для мусульман.

Як повідомляє BBC Russian, повідомлення, що стали предметом суперечки, були опубліковані Twitter і рекламували конкурс зображень пророка Мухаммеда, який проводить Facebook. Для мусульман це є богохульством.

Голова пакистанського управління з телекомунікацій Мохаммед Ясин повідомив, що керівництво Facebook погодилося розглянути скарги на даний конкурс, а Twitter - ні. За його словами, доступ до сайту буде розблоковано після того, як з його сторінок приберуть спірний матеріал.

Ні Twitter, ні Facebook не дають коментарів з цього інциденту.