Пакистан «відрізали» від Twitter
03:43, 21 травня 2012Світ
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У Пакистані заблоковано доступ до Twitter.
Twitter ситуацію не коментує
Як повідомляє BBC Russian, повідомлення, що стали предметом суперечки, були опубліковані Twitter і рекламували конкурс зображень пророка Мухаммеда, який проводить Facebook. Для мусульман це є богохульством.
Голова пакистанського управління з телекомунікацій Мохаммед Ясин повідомив, що керівництво Facebook погодилося розглянути скарги на даний конкурс, а Twitter - ні. За його словами, доступ до сайту буде розблоковано після того, як з його сторінок приберуть спірний матеріал.
Ні Twitter, ні Facebook не дають коментарів з цього інциденту.
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