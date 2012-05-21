У Сербії - новий президент

Як повідомляє Радіо «Свобода», вже через дві години після закінчення голосування прихильники Т.Ніколіча почали святкувати перемогу.

У своєму першому виступі Т.Ніколіч заявив, що Сербія на чолі з ним не відмовиться від інтеграції з Європою. Аналітики також вважають дуже важливим й іншу його заяву: що ставши президентом, він піде з поста голови Сербської прогресивної партії.

Раніше Т.Ніколіч належав до сербських ультранаціоналістів, але останніми роками порвав з ними і залишився на помірно націоналістичних позиціях.

Т.Ніколіч вже три рази був головним суперником Б.Тадіча на президентських виборах, і цього разу йому вдалося одержати приблизно на два відсотки більше голосів, аніж його суперникові.

Б.Тадіч був першим, хто публічно привітав Т.Ніколіча з перемогою.