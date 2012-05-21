У Сербії - новий президент
За попередніми результатами другого туру президентських виборів, Президентом Сербії обрано лідера Сербської прогресивної партії Томіслава Ніколіча, який випередив нинішнього президента Бориса Тадіча.
Як повідомляє Радіо «Свобода», вже через дві години після закінчення голосування прихильники Т.Ніколіча почали святкувати перемогу.
У своєму першому виступі Т.Ніколіч заявив, що Сербія на чолі з ним не відмовиться від інтеграції з Європою. Аналітики також вважають дуже важливим й іншу його заяву: що ставши президентом, він піде з поста голови Сербської прогресивної партії.
Раніше Т.Ніколіч належав до сербських ультранаціоналістів, але останніми роками порвав з ними і залишився на помірно націоналістичних позиціях.
Т.Ніколіч вже три рази був головним суперником Б.Тадіча на президентських виборах, і цього разу йому вдалося одержати приблизно на два відсотки більше голосів, аніж його суперникові.
Б.Тадіч був першим, хто публічно привітав Т.Ніколіча з перемогою.