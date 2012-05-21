Путін сформував новий уряд Росії - посади зберегла чверть міністрів
Президент РФ Володимир Путін сформував новий уряд Росії, який оновився на три чверті.
|Путін визначився з підлеглими Медведєва
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він повідомив на зустрічі з прем`єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.
«Я зустрівся з кожним кандидатом, укази всі підписав. Зараз зберемо новий склад і оголосимо про призначення», - сказав В.Путін.
Як повідомив Д.Медведєв, уряд оновлюється на три чверті.
«Я прикидав: десь три чверті уряду – це нові люди, які з`явилися або зовсім недавно, або які увійдуть до уряду практично вперше», - сказав Д.Медведєв.
Зокрема, в новому уряді РФ буде 7 віце-прем`єрів і 21 міністр.
Так, першим віце-прем`єром залишається Ігор Шувалов, віце-прем`єрами призначено Дмитра Козака, Дмитра Рогозіна, Аркадія Дворковича, Ольгу Голодець, віце-прем`єром - повноважним представником Президента РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі призначено Олександра Хлопоніна.
Окрім того, міністром фінансів призначено Антона Сілуанова, який раніше виконував обов`язки міністра, міністром енергетики - Олександра Новака, який працював заступником міністра фінансів.
Міністром економічного розвитку РФ став Андрій Бєлоусов, міністром праці і соціального захисту - Максим Топілін, міністром транспорту - Максим Соколов, міністром спорту - Віталій Мутко, міністром сільського господарства - Микола Федоров, міністром зв`язку і масових комунікацій - Микола Нікіфоров, міністром регіонального розвитку РФ - Олег Говорун.
Міністром промисловості і торгівлі призначено Дениса Мантурова, міністром природних ресурсів та екології РФ - Сергія Донського, міністром освіти і науки - Дмитра Ліванова, міністром культури - Володимира Мединського, міністром охорони здоров`я - Вероніку Скворцову.
Свої пости зберегли міністр юстиції Олександр Коновалов, міністр оборони Анатолій Сердюков, глава МЗС Сергій Лавров. Головою МНС став Володимир Пучков.
Міністром внутрішніх справ призначено Володимира Колокольцева.
В уряді з`явилися дві нові посади – Михайла Абизова призначено міністром із зв`язків з відкритим урядом, а міністром з розвитку Далекого Сходу і повноважним представником Президента РФ в Далекосхідному федеральному окрузі призначено Віктора Ішаєва.