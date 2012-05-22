США назвали найближчих кандидатів на вступ до НАТО

На саміті НАТО держсекретар США Хілларі Клінтон заявила, що на наступній зустрічі голів держав НАТО має бути розглянуте питання про розширення військового союзу.

Зтакою заявоюКлінтонвиступилапередзустріччюз лідерамиБоснії, Грузії, Македоніїі Чорногорії, які прагнутьчленствавНАТО,повідомляєРадіоСвобода.Місце ідатапроведення наступногосамітупокине призначені.



Першимкандидатомнавступ доНАТОєМакедонія -дляцього їйпотрібновирішити суперечкуз Грецією,яка вважаєнеправомірноюназву цієїкраїни.



ГрузіїдлячленствавНАТОтребазалагодитиконфлікт зРосієющодосамопроголошенихреспублікАбхазіяі ПівденнаОсетія,незалежність якихГрузія невизнає.



У Босніїі Чорногоріїтількирозпочатіреформи, необхіднідляприєднаннядо військовогосоюзу.

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