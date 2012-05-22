Медведєв попросився в партію

Про це пише РІА «Новости» з посиланням на секретаря президії генради ЄР Сергія Неверова.

"Напередодні Медведєв подав заяву про вступ до партії в первинне відділення, думаю, вони розглянуть її швидко", - сказав єдинорос.

Він вважає, що ще до з'їзду партії, який відбудеться 26 травня, Медведєв стане членом партії.

Очікується, що на з'їзді розглядатиметься питання про головування Медведєва в "Єдиній Росії".