Медведєв попросився в партію

08:59, 22 травня 2012
Світ
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв написав заяву про вступ до партії «Єдина Росія».

Дмитро Медведєв

Про це пише РІА «Новости» з  посиланням на секретаря президії генради ЄР Сергія Неверова.

"Напередодні Медведєв подав заяву про вступ до партії в первинне відділення, думаю, вони розглянуть її швидко", - сказав єдинорос.

Він вважає, що ще до з'їзду партії, який відбудеться 26 травня, Медведєв стане членом партії.

Очікується, що на з'їзді розглядатиметься питання про головування Медведєва в "Єдиній Росії".

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