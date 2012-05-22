Медведєв попросився в партію
08:59, 22 травня 2012Світ
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв написав заяву про вступ до партії «Єдина Росія».
Медведев хоче стати керівником ЄР
Про це пише РІА «Новости» з посиланням на секретаря президії генради ЄР Сергія Неверова.
"Напередодні Медведєв подав заяву про вступ до партії в первинне відділення, думаю, вони розглянуть її швидко", - сказав єдинорос.
Він вважає, що ще до з'їзду партії, який відбудеться 26 травня, Медведєв стане членом партії.
Очікується, що на з'їзді розглядатиметься питання про головування Медведєва в "Єдиній Росії".
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