У Росії затримали лідера партії «Яблуко»

Співробітники поліції повели лідера "Яблука" Сергія Митрохіна в автозак зі словами, що ця акція не узгоджена, повідомляє РІА «Новости».

У будівлі на Охотному ряду кілька людей організували одиночні пікети. За словами активістки молодіжного "Яблука" Софії Русової, яка стоїть біля центрального входу до Держдуми з плакатом "Заборона на мітинги - шлях до революції", вона сподівається, що "мислячі депутати проголосують проти цього законопроекту".

Митрохін кількома хвилинами раніше заявив, що біля будівлі Держдуми активісти просто роздають листівки із запрошенням на узгоджену акцію 27 травня у Новопушкінському сквері. Трохи раніше поліція затримала двох активістів молодіжного "Яблука" і повела в автозаки.

Лідер "Яблука" додав, що вони виступають проти прийняття закону про 1,5-мільйонному штраф, тому що прожитковий мінімум сьогодні становить лише 5000 рублів і охочі вийти на вулицю в знак протесту проти низьких зарплат, повинні будуть оплачувати непосильні штрафи з прийняттям такого закону.

Біля центрального входу чергують додаткові наряди поліції. Біля будівлі припарковані мінімум два автозаки.