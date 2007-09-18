Які євро підробляють найчастіше

Європейська комісія ухвалила низку заходів з метою посилення захисту монет та банківських білетів євро від підробок.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, пропозиції, зокрема, передбачають зобов’язати банки перевіряти автентичність банкнот та монет перед поверненням їх в обіг.

Єврокомісія також схвалила щорічну доповідь про захист банкнот та монет євро від підробок за 2006 рік, в якому висловила задоволення виконанням країнами-членами зони євро зобов’язань щодо захисту євро від підробок.

У доповіді зазначається, що протягом 2006 року було виявлено 164 тис. підроблених монет, що дещо більше, ніж попереднього року, однак менше, ніж існувало підробок в країнах зони євро до переходу на єдину валюту. Згідно з доповіддю, найчастіше підроблюють монети вартістю 2 євро, 1 євро та 50 центів. Фальшивки виявлені як в країнах зони євро, так і в інших країнах-членах ЄС та деяких третіх країнах.

Серед країн-лідерів у боротьбі з фальшивомонетниками в доповіді називаються Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина та Нідерланди. Водночас, Єврокомісія відзначає постійне зростання фальшивих монет в обігу і пропонує посилити співпрацю правоохоронних органів в цьому питанні, в тому числі за допомогою Європолу.

Довідка УНІАН. Безготівковий євро був введений в обіг в 1999 році. В 2002 році в ЄС був введений готівковий євро. Зараз до зони євро належать 13 країн-членів ЄС: Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія та Словенія.