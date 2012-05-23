Не підтвердилися чутки про смерть Горбачова
00:05, 23 травня 2012Світ
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Екс-президент СРСР Михайло Горбачов спростував у вівторок ввечері інформацію про свою смерть, що з'явилася в блогах.
"Усегаразд, цукорзнижується.А ті,хтохочезаробитина моїйсмертіпідвищенігонорари, дещопрорахувалися. Недочекаються", -заявивМ.Горбачов, розсміявшись, утелефоннійрозмовіз головнимредактором "Новоїгазети".
Виданняуточнює, щоМ.Горбачовзаразпроходитьплановеобстеженняв однійз клінік, станйого здоров'яжоднихпобоюваньу лікарів невикликає.
ПершимувівторокМ.Горбачова"поховала" інтернет-енциклопедія "Вікіпедія".Наїїанглійськоїверсіїз'явився запис, якасвідчила,що датоюсмертіМ.Горбачоває 22травня.Незабаромпрізвище "Горбачов" сталоодним знайзапитаніших уTwitter,зауважуєРосБізнесКонсалтинг.
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