Не підтвердилися чутки про смерть Горбачова

Екс-президент СРСР Михайло Горбачов спростував у вівторок ввечері інформацію про свою смерть, що з'явилася в блогах.

"Усегаразд, цукорзнижується.А ті,хтохочезаробитина моїйсмертіпідвищенігонорари, дещопрорахувалися. Недочекаються", -заявивМ.Горбачов, розсміявшись, утелефоннійрозмовіз головнимредактором "Новоїгазети".



Виданняуточнює, щоМ.Горбачовзаразпроходитьплановеобстеженняв однійз клінік, станйого здоров'яжоднихпобоюваньу лікарів невикликає.



ПершимувівторокМ.Горбачова"поховала" інтернет-енциклопедія "Вікіпедія".Наїїанглійськоїверсіїз'явився запис, якасвідчила,що датоюсмертіМ.Горбачоває 22травня.Незабаромпрізвище "Горбачов" сталоодним знайзапитаніших уTwitter,зауважуєРосБізнесКонсалтинг.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter