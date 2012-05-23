У Чехії при посадці загорівся російський літак: є поранені

Під час аварії російського літака Ан-30, який у середу загорівся після посадки на аеродромі чеського міста Часлав, поранення дістали 19 осіб, більшість з них перебувають у тяжкому стані, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.

За словами прес-секретаря Генштабу Чехії Яни Ружічкової, на борту російського лайнера перебували 23 людини - 14 російських і дев`ять чеських військовослужбовців.

"Під час маневру при посадці літак виїхав зі смуги і загорівся", - повідомила прес-секретар Генерального штабу Чехії.

Літак виконував польоти в рамках місії спостерігачів "Відкрите небо".