У Чехії при посадці загорівся російський літак: є поранені

15:05, 23 травня 2012
Світ
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Під час аварії російського літака Ан-30 у Чехії поранено 19 осіб.

АН-30
Під час аварії російського літака Ан-30, який у середу загорівся після посадки на аеродромі чеського міста Часлав, поранення дістали 19 осіб, більшість з них перебувають у тяжкому стані, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.

За словами прес-секретаря Генштабу Чехії Яни Ружічкової, на борту російського лайнера перебували 23 людини - 14 російських і дев`ять чеських військовослужбовців.

"Під час маневру при посадці літак виїхав зі смуги і загорівся", - повідомила прес-секретар Генерального штабу Чехії.

Літак виконував польоти в рамках місії спостерігачів "Відкрите небо".

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