Російський уряд може швидко змінитися
Центр стратегічних розробок підготував доповідь про політичну ситуацію в Росії, в якій ідеться про ймовірну дострокову зміну уряду Медведєва.
Доповідь підготовленадляКомітетугромадянськихініціатив,створеногоу квітніекс-міністромфінансівОлексіємКудрінимяк"мозковийцентр" опонентіввлади.
Яквважаютьексперти,вразі відсутностівидимогопрогресуна "напрямах, найбільшзапитанихнаселенням", ресурспідтримкиурядуМедведєва, ібезтого послаблений, можешвидковичерпатися.
Це "робитьімовірноюдостроковузмінукабінету", цитуєекспертну доповідьРІА "Новости".
Експертиконстатуютьпоширеннянегативного ставленнядо "ЄдиноїРосії",чий "офіціознийстильспілкування знаселенням" викликаєу людей"пряміаналогіїз риторикоюз'їздівКПРС".
На думкуавторівдоповіді,вРосії можебутисформована"новапозаідеологічнамасовапартіябільшості".
Авторидоповідітакожзазначають,щодляконсолідаціїсуспільствавсерединікраїни влада, можливо, вдасться дозагостреннязовнішньоїполітики.