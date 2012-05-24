Російський уряд може швидко змінитися

Центр стратегічних розробок підготував доповідь про політичну ситуацію в Росії, в якій ідеться про ймовірну дострокову зміну уряду Медведєва.

Доповідь підготовлена​​дляКомітетугромадянськихініціатив,створеногоу квітніекс-міністромфінансівОлексіємКудрінимяк"мозковийцентр" опонентіввлади.



Яквважаютьексперти,вразі відсутностівидимогопрогресуна "напрямах, найбільшзапитанихнаселенням", ресурспідтримкиурядуМедведєва, ібезтого послаблений, можешвидковичерпатися.



Це "робитьімовірноюдостроковузмінукабінету", цитуєекспертну доповідьРІА "Новости".



Експертиконстатуютьпоширеннянегативного ставленнядо "ЄдиноїРосії",чий "офіціознийстильспілкування знаселенням" викликаєу людей"пряміаналогіїз риторикоюз'їздівКПРС".



На думкуавторівдоповіді,вРосії можебутисформована"новапозаідеологічнамасовапартіябільшості".



Авторидоповідітакожзазначають,щодляконсолідаціїсуспільствавсерединікраїни влада, можливо, вдасться дозагостреннязовнішньоїполітики.

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