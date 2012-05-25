НАТО привернуло увагу анархістів

Весняне засідання парламентської асамблеї НАТО пройде з 25 по 28 травня в Талліні, повідомила прес-служба естонського парламенту.

У засіданнівізьмутьучасть майже300парламентаріївз 28 країнНАТО.Крімтого, доТаллінаприїдутьпредставникидержав, що маютьстатусасоційованихчленіві спостерігачівальянсу,атакожпредставникирізних міжнароднихорганізацій.Такимчином, у заходахПАНАТОвізьмутьучастьблизько600 осіб.



ВпродовжчотириденногозасіданняпарламентаріїкраїнНАТОрозглянутьпитання діяльностіальянсупіслясамітувЧикаго, питання безпекиврегіонахБлизькогоСходу іПівнічноїАфрики, відносини зміжнароднимиорганізаціямита питаннякібербезпеки.



ЯкповідомляєРІА"Новости" зпосиланнямнамісцевуполіцію, удні роботиасамблеїПАНАТОнавулиціТаллінабудутьвиведенідодатковіполіцейськіпатрулі,оскількивп'ятницюпочинаєтьсятриденнийзлітанархістівБалтійськихкраїн (Baltic Anarchist Meeting2012),якіготуютьантинатовськівиступи.Підтриматианархістівприбудутьїхні колегизі Швеції, Фінляндії, Росії, Польщіта Німеччини.

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