НАТО привернуло увагу анархістів
Весняне засідання парламентської асамблеї НАТО пройде з 25 по 28 травня в Талліні, повідомила прес-служба естонського парламенту.
У засіданнівізьмутьучасть майже300парламентаріївз 28 країнНАТО.Крімтого, доТаллінаприїдутьпредставникидержав, що маютьстатусасоційованихчленіві спостерігачівальянсу,атакожпредставникирізних міжнароднихорганізацій.Такимчином, у заходахПАНАТОвізьмутьучастьблизько600 осіб.
ВпродовжчотириденногозасіданняпарламентаріїкраїнНАТОрозглянутьпитання діяльностіальянсупіслясамітувЧикаго, питання безпекиврегіонахБлизькогоСходу іПівнічноїАфрики, відносини зміжнароднимиорганізаціямита питаннякібербезпеки.
ЯкповідомляєРІА"Новости" зпосиланнямнамісцевуполіцію, удні роботиасамблеїПАНАТОнавулиціТаллінабудутьвиведенідодатковіполіцейськіпатрулі,оскількивп'ятницюпочинаєтьсятриденнийзлітанархістівБалтійськихкраїн (Baltic Anarchist Meeting2012),якіготуютьантинатовськівиступи.Підтриматианархістівприбудутьїхні колегизі Швеції, Фінляндії, Росії, Польщіта Німеччини.