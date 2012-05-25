Експерт: що чекає Україну при Путіні?

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу на тему «У Росії новий Президент. Що буде з Україною».

«Ризикну припустити, що до кінця цього року ніяких змін у відносинах не передбачається. А ось що буде з наступного року, це, звичайно, питання», - заявив експерт

Він зазначив, що наступного року, якщо не вдасться вирішити питання, пов'язані з розширенням зовнішньоекономічного співробітництва України з Європейським Союзом і Митним союзом, Росія може зробити більш суттєві кроки, які негативно позначаться на українських товаровиробниках.

«Хочу нагадати, що українська економіка є експортно орієнтованою. Ринки збуту СНД важливі для України. Це очевидно. Росія чітко дає зрозуміти сирною торговою війною й на інших прикладах, що, загалом, від її позиції залежатиме те, наскільки українські товаровиробники зможуть або не зможуть реалізовувати свої товари на цих ринках, які дуже важливі для України», - зазначив В.Застава.