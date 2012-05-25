Експерт: що чекає Україну при Путіні?
Суттєвих змін у відносинах між Україною та Росією в результаті обрання Володимира Путіна Президентом РФ цього року очікувати не варто.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час круглого столу на тему «У Росії новий Президент. Що буде з Україною».
«Ризикну припустити, що до кінця цього року ніяких змін у відносинах не передбачається. А ось що буде з наступного року, це, звичайно, питання», - заявив експерт
Він зазначив, що наступного року, якщо не вдасться вирішити питання, пов'язані з розширенням зовнішньоекономічного співробітництва України з Європейським Союзом і Митним союзом, Росія може зробити більш суттєві кроки, які негативно позначаться на українських товаровиробниках.
«Хочу нагадати, що українська економіка є експортно орієнтованою. Ринки збуту СНД важливі для України. Це очевидно. Росія чітко дає зрозуміти сирною торговою війною й на інших прикладах, що, загалом, від її позиції залежатиме те, наскільки українські товаровиробники зможуть або не зможуть реалізовувати свої товари на цих ринках, які дуже важливі для України», - зазначив В.Застава.