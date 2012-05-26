Арештували камердинера Папи Римського
17:21, 26 травня 2012Світ
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Старший лакей Паоло Габрієлі був арештований у Ватикані у зв'язку з просочуванням секретної інформації.
Паоло Габріеле арештували за зраду
Старшого лакея Папи Римського Бенедикта XVI арештували за підозрою в передачі секретних документів, повідомляє Reuters з посиланням на високопоставлене джерело у Ватикані.
Як повідомляє Daily Beast, старший лакей Паоло Габрієлі був арештований у Ватикані у зв'язку з просочуванням секретної інформації, опублікованої в книзі «Його Святійшество: таємні документи Бенедикта XVI», яку написав Джанлуїджі Нюцці.
Повідомляється, що Габріеле спіймали на місці злочину після того, як він знаходився під негласним спостереженням протягом кількох тижнів.
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