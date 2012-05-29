Росія обурена послом США

МЗС Росії піддав жорсткій критиці посла США в РФ Майкла Макфола за заяву про нібито "підкуп" Киргизії з боку Москви з метою домогтися ліквідації американської бази в 2009 році.

Офіційну заявуоприлюдненоввечері 28травня.



Як наголошуєтьсявповідомленні, словаМакфола"виходятьдалекозамежудипломатичногоетикету"і являютьсобою"навмиснеспотвореннярядуаспектів"російсько-американськихвідносин.



Крім цього, МЗСРосії назвав"неменшнепрофесійними" твердженняпослапро те,щоприобговореннігострихміжнароднихчасом Росіянібитовикористовуєполітику "ув'язок", зокрема, пропонуючи "розмінюватиІран наГрузію,аправалюдинивРосіїнаПівнічнуКорею".



У МЗСтакожпідкреслили,що висловлюванняМакфолане вперше"викликаютьзбентеження" іщо завданнямпослає"сприянняпоступальному розвитковідвосторонніхвідносин",ане "роздратованетиражуваннянебувальщинивмедійномупросторі".



СамМакфол, коментуючизаявуМЗС усвоємутвіттері, зазначив,щовін "продовжуєвчитисяговорити більшдипломатично", зауважуєЛента.ру.

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