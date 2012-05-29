Росія обурена послом США

02:23, 29 травня 2012
Світ
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МЗС Росії піддав жорсткій критиці посла США в РФ Майкла Макфола за заяву про нібито "підкуп" Киргизії з боку Москви з метою домогтися ліквідації американської бази в 2009 році.

Офіційну заявуоприлюдненоввечері 28травня.

Як наголошуєтьсявповідомленні, словаМакфола"виходятьдалекозамежудипломатичногоетикету"і являютьсобою"навмиснеспотвореннярядуаспектів"російсько-американськихвідносин.

Крім цього, МЗСРосії назвав"неменшнепрофесійними" твердженняпослапро те,щоприобговореннігострихміжнароднихчасом Росіянібитовикористовуєполітику "ув'язок", зокрема, пропонуючи "розмінюватиІран наГрузію,аправалюдинивРосіїнаПівнічнуКорею".

У МЗСтакожпідкреслили,що висловлюванняМакфолане вперше"викликаютьзбентеження" іщо завданнямпослає"сприянняпоступальному розвитковідвосторонніхвідносин",ане "роздратованетиражуваннянебувальщинивмедійномупросторі".

СамМакфол, коментуючизаявуМЗС усвоємутвіттері, зазначив,щовін "продовжуєвчитисяговорити більшдипломатично", зауважуєЛента.ру.

 

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