Росія обурена послом США
МЗС Росії піддав жорсткій критиці посла США в РФ Майкла Макфола за заяву про нібито "підкуп" Киргизії з боку Москви з метою домогтися ліквідації американської бази в 2009 році.
Офіційну заявуоприлюдненоввечері 28травня.
Як наголошуєтьсявповідомленні, словаМакфола"виходятьдалекозамежудипломатичногоетикету"і являютьсобою"навмиснеспотвореннярядуаспектів"російсько-американськихвідносин.
Крім цього, МЗСРосії назвав"неменшнепрофесійними" твердженняпослапро те,щоприобговореннігострихміжнароднихчасом Росіянібитовикористовуєполітику "ув'язок", зокрема, пропонуючи "розмінюватиІран наГрузію,аправалюдинивРосіїнаПівнічнуКорею".
У МЗСтакожпідкреслили,що висловлюванняМакфолане вперше"викликаютьзбентеження" іщо завданнямпослає"сприянняпоступальному розвитковідвосторонніхвідносин",ане "роздратованетиражуваннянебувальщинивмедійномупросторі".
СамМакфол, коментуючизаявуМЗС усвоємутвіттері, зазначив,щовін "продовжуєвчитисяговорити більшдипломатично", зауважуєЛента.ру.