ЗМІ: Гендиректор МВФ, яка совістила греків, сама не платить податки

Генеральний директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, яка в інтерв’ю британській газеті The Guardian 25 травня цього року жорстко вимагала від греків платити податки, сама їх не платить.

Як повідомляє сьогодні інтернет-версія французької газети Le Figaro, ця новина викликала шквал критики у користувачів всесвітньої мережі.

“Більшість не сприймають того факту, що колишній міністр економіки (Франції – УНІАН), яка заробляє зараз 380 939 євро на рік, не платить податки з прибутків”, - пише видання.

К.Лагард не сплачує податків завдяки положенням Віденської конвенції щодо дипломатичних відносин від 1961 року. Згідно з цим документом, міжнародні функціонери отримують спеціальний статус, який звільняє їх від сплати податків.

25 травня в інтерв’ю The Guardian К.Лагард заявила, що для греків прийшов час платити за рахунками. Відповідаючи на запитання щодо того, чи може вона не звертати уваги на такі речі як неможливість отримання породіллями в Греції допомоги акушерки чи доступність для хворих греків життєво важливих ліків, К.Лагард зазначила: “Я більше думаю про маленьких дітей зі школи в маленькому селищі у Нігері, які навчаються лише дві години на день, сидячи втрьох на одному стільці, і які дуже цікавляться навчанням. Вони весь час у моїй голові. Тому я думаю, що їм потрібно навіть більше допомоги, ніж людям в Афінах”.

При цьому К.Лагард підкреслила, що греки повинні сплачувати податки і, таким чином, допомагати самим собі.