ЗМІ: Гендиректор МВФ, яка совістила греків, сама не платить податки
Лагард не сплачує податків завдяки положенням Віденської конвенції щодо дипломатичних відносин від 1961 року.
Генеральний директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, яка в інтерв’ю британській газеті The Guardian 25 травня цього року жорстко вимагала від греків платити податки, сама їх не платить.
Як повідомляє сьогодні інтернет-версія французької газети Le Figaro, ця новина викликала шквал критики у користувачів всесвітньої мережі.
“Більшість не сприймають того факту, що колишній міністр економіки (Франції – УНІАН), яка заробляє зараз 380 939 євро на рік, не платить податки з прибутків”, - пише видання.
К.Лагард не сплачує податків завдяки положенням Віденської конвенції щодо дипломатичних відносин від 1961 року. Згідно з цим документом, міжнародні функціонери отримують спеціальний статус, який звільняє їх від сплати податків.
25 травня в інтерв’ю The Guardian К.Лагард заявила, що для греків прийшов час платити за рахунками. Відповідаючи на запитання щодо того, чи може вона не звертати уваги на такі речі як неможливість отримання породіллями в Греції допомоги акушерки чи доступність для хворих греків життєво важливих ліків, К.Лагард зазначила: “Я більше думаю про маленьких дітей зі школи в маленькому селищі у Нігері, які навчаються лише дві години на день, сидячи втрьох на одному стільці, і які дуже цікавляться навчанням. Вони весь час у моїй голові. Тому я думаю, що їм потрібно навіть більше допомоги, ніж людям в Афінах”.
При цьому К.Лагард підкреслила, що греки повинні сплачувати податки і, таким чином, допомагати самим собі.