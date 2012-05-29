В Індії школяр розв'язав задачу, яку не осилив сам Ньютон
14:18, 29 травня 2012Світ
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16-річний індієць Шоурійя Рей, зміг самостійно розв’язати дві фундаментальні теорії динаміки частинок. Досі найвідоміші вчені не могли домогтися результату.
Шоурійї Рею просто було цікаво , Фото 24smi.org
Задачу з теорії динаміки частинок, розв’язати яку не зміг сам Ісаак Ньютон, розв’язав Шоурійя Рей, 16-річний підліток індійського походження, пише Дзеркало тижня. Він самостійно вивчив теорію динаміки частинок, причому, як він зізнався, просто заради інтересу, щоб перевірити свої здібності.
Більше 350 років над цим завданням билися найкращі вчені людства. І вирішити його не змогли навіть за допомогою найсучасніших комп'ютерних технологій.
Відкриття юного генія дозволить вченим отримати відповіді відразу на кілька важливих питань. Зокрема, тепер фахівці можуть розрахувати максимально точну траєкторію руху балістичних ракет
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