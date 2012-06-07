Платіні вважає расизм проблемою не лише України

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це М.Платіні сказав на прес-конференції у Варшаві в середу, коментуючи нещодавній репортаж BBC на цю тему.

“Це не є виключно проблемою України і Польщі, такі явища трапляються в усій Європі. І це проблема не футболу, а всього суспільства”, - сказав він.

М.Платіні визнав загострення цієї проблеми останнім часом, наголосивши, що UEFA рішуче засуджує расизм та ксенофобію на спортивних аренах і співпрацює в цих питаннях з низкою організацій, що опікуються цією проблематикою.

Серед них він згадав польську організацію "Ніколи більше".

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня перший телеканал британського громадського телебачення BBC ONE у програмі Panorama показав сюжет на тему цьогорічного чемпіонату Європи з футболу названого "стадіони ненависті".

Колишній футболіст збірної Англії Сол Кемпбелл, котрий коментував відео зроблене журналістом на одному із українських стадіонів, закликав англійців не їхати на Євро-2012, бо «можна повернутися у труні».

МЗС України назвало безпідставними формулювання подібних тез та заявило про дискредитацію українців напередодні турніру, який влада планує використати для популяризації держави у світі.

Польща також гостро засудила сюжет та домагалася від ВВС спростувати неправдиві повідомлення про небезпечність у Польщі під час Євро-2012.