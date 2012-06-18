Глава місії ООН у Сирії вимагає провести евакуацію мирних мешканців

Глава місії спостерігачів ООН в Сирії генерал Роберт Муд зажадав, щоб ворогуючі сторони дозволили провести евакуацію мирних жителів з ​​міста Хомс та інших районів, де відбуваються запеклі сутички.

Засловаминорвезькогогенерала, спостерігачіпротягомостанніхтижнів марнонамагалисявивести зХомсапораненихі мирнихжителів,повідомляєAssociated Press.Але ніурядовівійська, ніповстанціне дотримувалисяумовперемир'я іплануспецпосланцяООНКофі Аннана.



"Сторонамнеобхідно переглянутисвоюпозицію ідозволитижінкам, дітям, літнімлюдямі пораненимзалишитизонуконфліктубезбудь-яких додатковихумов ізабезпечитиїхбезпеку", -заявивМуд.



Напередодні,нагадуєРІА "Новости",Мудзаявивпро призупиненняроботи місіївзв'язкуз ескалацієюнасильствавкраїні.Вінзазначив,щоспостерігачі небудутьпроводитиплановепатрулюванняі залишатьсянамісцях своєїдислокаціїдонаступнихрозпоряджень.

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