Іран у Москві поки не збирається йти на поступки щодо своєї ядерної програми

Про це заявив в понеділок журналістам представник іранської делегації.

"На даний момент шанси досягти прогресу в Москві дуже малі і мінімальні", - сказав він, пише РІА «Новости».

За словами представника делегації, підстав для зміни позиції Ірану на переговорах немає. "У нас принципи. Якщо " шістка" прийме наші пропозиції, то ми готові прийняти їхні пропозиції", - додав дипломат.

"Шістка" міжнародних посередників, до якої входять представники Росії, Великобританії, Китаю, США, Франції і Німеччини, з 2003 року спільно з МАГАТЕ домагається від Ірану припинення робіт зі збагачення урану, які можуть становити загрозу режиму ядерного нерозповсюдження.

Нагадаємо, зустріч високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон з секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану Саїдом Джалілі за участю політдиректорів "шістки" міжнародних посередників з іранської ядерної програми відкрилася в понеділок у Москві.

Російська сторона чекає від переговорів позитивних результатів, Захід не виключає, що у разі провалу московського раунду питання буде вирішуватися вже силовим шляхом, а сам Іран чекає від світового співтовариства визнання його права на ядерні технології і збагачення урану. У свою чергу, експерти впевнені, що за підсумками спілкування у Москві сторони залишаться на тих самих позиціях.

Учасники московської зустрічі будуть обговорювати варіанти вирішення ядерної проблеми Ірану, як очікується, протягом двох днів.