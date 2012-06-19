На Японію насувається чергове лихо - тайфун

З цієї причини в країні скасовано вже 185 внутрішніх авіарейсів, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Очікується, що ввечері за місцевим часом він безпосередньо вдарить по південному острову Кюсю.

Влада попередила сьогодні місцеве населення про небезпеку обвалів і повеней та закликала жителів без особливої потреби не виходити з будинків і не працювати на вулиці. Повідомлення про можливу евакуацію отримали вже майже 2 тисячі осіб.

Тайфун "Гучол", як жителі Мікронезії називають одну зі спецій, рухається на Японію зі швидкістю 50 км на годину. Він уже приніс потужні дощі, що заливають південь країни. Швидкість поривів вітру в центрі тайфуну досягає 50 метрів на секунду.

Очікується, що після Кюсю "Гучол" ударить по головному японському острову Хонсю й пройде по його центральній частині на північний схід.