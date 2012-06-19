В Італії почали демонтаж лайнера Costa Concordia

Як передає ІТАР-ТАСС, роботи проводить компанія "Титан сальваж", світовий лідер у сфері ліквідації наслідків корабельних аварій, за підтримки італійської "Мікопері".

Фахівці розпочали виконання підготовчих робіт, вже демонтувавши щоглу лайнера і величезний басейн на верхній палубі. Згодом судно завдовжки 290 м і вагою майже 115 тис. тонн планується відбуксирувати.

Як пояснили представники "Титан сальваж", спочатку необхідного максимально полегшити лайнер. Найважливіше - уникнути при цьому сповзання його на глибину. Потім буде споруджено підводну платформу, яка стане точкою опори для судна, до якого прикріплять понтони, наповнені водою. Вони покликані допомогти повернути корпус, який зараз лежить на боці на рифах біля берега, у вертикальне положення. Наступним кроком стане продування понтонів, щоб судно залишалося на плаву. І в такому положенні воно буде відбуксовано в один з італійських портів. Планується, що вся операція займе близько 10 місяців.

Як повідомлялося, "Коста Конкордіа", що здійснювала круїз по Середземномор'ю з 4,2 тис. пасажирами і членами екіпажа на борту, 13 січня напоролася на рифи. В результаті катастрофи загинули 32 особи. Кілька місяців тривала операція з відкачуванню палива з баків лайнера, розлиття якого загрожувало екологічною катастрофою.

Над капітаном Франческо Скеттіно і ще сімома членами командування і керівниками "Коста крочере" розпочався суд зі звинувачення у злочинній недбалості, ненавмисному вбивстві, потопленні судна. В березні відбулося перше засідання суду, наступне призначено на 21 липня.