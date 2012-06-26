НАТО «найсуворішими словами» засудило знищення турецького літака Сирією
14:02, 26 червня 2012Світ
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На сьогоднішньому засіданні Ради, скликаному на прохання Туреччини, альянс засудив знищення турецького літака Сирією.
|НАТО засудило Сирію
“Ми вважаємо цей акт неприйнятним і засуджуємо його найсуворішими словами. Це – ще один приклад неповаги сирійської влади до міжнародних норм, миру та безпеки і людських життів”, - написано у заяві, схваленій за підсумками засідання.
Представники країн-членів НАТО висловили співчуття рідним та близьким загиблих і заявили про те, що продовжать уважно стежити за розвитком ситуації.
Як повідомляв УНІАН, Сирія збила літак турецьких військово-повітряних сил 22 червня поблизу сирійського узбережжя Середземного моря.
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