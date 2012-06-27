Меркель не сподобався план порятунку ЄС

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скептично ставиться до ряду пунктів плану виходу з кризи єврозони, представленого керівництвом Європейського Союзу.

Про цеповідомило увівторокувечеріагентствоDPAз посиланнямнаучасниківзустрічіканцлеразпредставниками їїпартії -Християнсько-демократичногосоюзу.



ЗасловамиМеркель,вона неможепогодитисяз введеннямєдинихборговихзобов'язань країнєврозони.Канцлервважає,щовцьому випадкунаНімеччину багато в чомуляжетягарвідповідальностізаборги іншихкраїн.



НасамітіЄС, що відкриваєтьсявчетвер,нагадуєРадіоСвобода,мають обговорюватисятерміновізаходивиходуз борговоїкризи, яка охопиларядкраїнєврозони.План, поданий учораглавоюЄврокомісіїЖозеМануелемБаррозу, передбачаєрізкепосиленняінтеграціїу бюджетній, банківськійі частковополітичнійобластях.

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