Меркель не сподобався план порятунку ЄС

03:22, 27 червня 2012
Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель скептично ставиться до ряду пунктів плану виходу з кризи єврозони, представленого керівництвом Європейського Союзу.

Про цеповідомило увівторокувечеріагентствоDPAз посиланнямнаучасниківзустрічіканцлеразпредставниками їїпартії -Християнсько-демократичногосоюзу.

ЗасловамиМеркель,вона неможепогодитисяз введеннямєдинихборговихзобов'язань країнєврозони.Канцлервважає,щовцьому випадкунаНімеччину багато в чомуляжетягарвідповідальностізаборги іншихкраїн.

НасамітіЄС, що відкриваєтьсявчетвер,нагадуєРадіоСвобода,мають обговорюватисятерміновізаходивиходуз борговоїкризи, яка охопиларядкраїнєврозони.План, поданий учораглавоюЄврокомісіїЖозеМануелемБаррозу, передбачаєрізкепосиленняінтеграціїу бюджетній, банківськійі частковополітичнійобластях.

 

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