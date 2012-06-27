Меркель не сподобався план порятунку ЄС
03:22, 27 червня 2012Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель скептично ставиться до ряду пунктів плану виходу з кризи єврозони, представленого керівництвом Європейського Союзу.
Про цеповідомило увівторокувечеріагентствоDPAз посиланнямнаучасниківзустрічіканцлеразпредставниками їїпартії -Християнсько-демократичногосоюзу.
ЗасловамиМеркель,вона неможепогодитисяз введеннямєдинихборговихзобов'язань країнєврозони.Канцлервважає,щовцьому випадкунаНімеччину багато в чомуляжетягарвідповідальностізаборги іншихкраїн.
НасамітіЄС, що відкриваєтьсявчетвер,нагадуєРадіоСвобода,мають обговорюватисятерміновізаходивиходуз борговоїкризи, яка охопиларядкраїнєврозони.План, поданий учораглавоюЄврокомісіїЖозеМануелемБаррозу, передбачаєрізкепосиленняінтеграціїу бюджетній, банківськійі частковополітичнійобластях.
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