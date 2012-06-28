Починається саміт країн-членів ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, засідання Європейської Ради розпочнеться сьогодні о другій половині дня.В його ході лідери країн-членів ЄС, зокрема, планують схвалити угоду для зростання та зайнятості, яка має стати рамковим документом, що визначатиме необхідні заходи для відновлення економічного зростання в Європі, інвестицій та зайнятості.

Передбачається також, що лідери країн ЄС схвалять рекомендації для окремих країн-членів в сфері економічної та фіскальної політики.

Крім того, Президент Європейської Ради Херман Ван Ромпой представить бачення майбутнього економічного та монетарного союзу ЄС, розробленого ним в співпраці з Єврокомісією, Єврогрупи та Європейського центрального банку.

В ході засідання лідери планують також провести перше обговорення бюджету ЄС на 2014-2020 роки та підтримати початок переговорів про приєднання Чорногорії до ЄС.