Новий теракт у Багдаді: 8 смертей

16:42, 28 червня 2012
Світ
538 0

У результаті серії вибухів у столиці Іраку Багдаді 8 осіб загинули і більш як 40 отримали поранення.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили сьогодні представники місцевої поліції.

За їх даними, один з вибухових пристроїв знаходився в автомобілі, припаркованому біля входу на ринок на заході Багдаду.

За останні кілька тижнів місцеві терористичні угруповання скоїли цілу серію терактів, направлених, здебільшого, проти представників шиїтських громад Іраку. Усього жертвами численних вибухів з початку цього місяця в країні стали близько 130 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter