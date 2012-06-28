Новий теракт у Багдаді: 8 смертей

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили сьогодні представники місцевої поліції.

За їх даними, один з вибухових пристроїв знаходився в автомобілі, припаркованому біля входу на ринок на заході Багдаду.

За останні кілька тижнів місцеві терористичні угруповання скоїли цілу серію терактів, направлених, здебільшого, проти представників шиїтських громад Іраку. Усього жертвами численних вибухів з початку цього місяця в країні стали близько 130 осіб.