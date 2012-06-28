Новий теракт у Багдаді: 8 смертей
16:42, 28 червня 2012Світ
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У результаті серії вибухів у столиці Іраку Багдаді 8 осіб загинули і більш як 40 отримали поранення.
Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили сьогодні представники місцевої поліції.
За їх даними, один з вибухових пристроїв знаходився в автомобілі, припаркованому біля входу на ринок на заході Багдаду.
За останні кілька тижнів місцеві терористичні угруповання скоїли цілу серію терактів, направлених, здебільшого, проти представників шиїтських громад Іраку. Усього жертвами численних вибухів з початку цього місяця в країні стали близько 130 осіб.
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