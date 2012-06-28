ПАРЄ не на жарт схвильована ситуацією у Єгипті

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції, схваленій сьогодні на сесії ПАРЄ в Страсбурзі за підсумками дебатів за терміновою процедурою.

За резолюцію проголосували 82 депутати, ще один депутат – утримався.

“Асамблея глибоко стурбована низкою останніх подій, які створюють перешкоди для демократії, що повільно розвивається в країні, яка фактично не має досвіду демократії”, - написано у документі.

ПАРЄ, зокрема, висловила стурбованість розпуском парламенту країни за рішенням Конституційного суду країни від 14 червня цього року.

Крім того, депутати зазначили, що хоча вибори Президента Єгипту були проведені досить вільно і чесно, разом з тим, стурбованість викликає рішення Вищої ради Збройних сил про те, що Президент не матиме повноважень в сфері бюджету, зовнішньої політики та політики безпеки, які залишаться в компетенції Збройних сил.

Привітавши припинення надзвичайного стану в Єгипті 31 травня цього року, ПАРЄ водночас зазначила, що декрет Вищої ради Збройних сил від 13 червня надав військовим право здійснювати арешти цивільних осіб і передавати їх військовим судам.

Депутати також зазначили, що невизначеним питанням залишається і те, чи буде Шаріат визнаний, як первинне джерело закону в новій Конституції, і якщо так, то як це співвідноситиметься з принципами верховенства права та із задекларованою рівністю між жінками і чоловіками та між мусульманами і християнами.

В документі депутати ПАРЄ також висловили жаль тим, що ситуація християнської спільноти країни так і не покращилася з часів революції.

Наприкінці документа, європейські депутати ще раз підтвердили готовність до співпраці в сфері демократичних перетворень з владними інституціями Єгипту.