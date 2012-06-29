ЄС воліє починати переговори після обіду

21:25, 29 червня 2012
Світ
818 0

Європейська Рада підтримала рішення вже сьогодні розпочати переговори про вступ Чорногорії до ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу по завершенню засідання Європейської Ради її Президент Херман ван Ромпей.

“Європейська Рада підтримала рішення про початок переговорів про приєднання вже сьогодні після обіду”, - сказав він.

***

Як повідомляв УНІАН, 26 червня Рада із загальних справ ЄС вирішила розпочати переговори з Чорногорією про приєднання 29 червня, у випадку, якщо на це погодиться Європейська Рада.

Чорногорія подала заявку на членство в ЄС у грудні 2008 року. У грудні 2011 року лідери ЄС вирішили розпочати переговори з Чорногорією про членство у червні цього року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter